Eliminación de querido participante remece a Fiebre de Baile de CHV: «Sin palabras»

En el capítulo de este miércoles, en el estelar de CHV, Fiebre de Baile se conoció al nuevo eliminado, después de una dura semana de competencia.

Vale señalar que es esta instancia, Skar Labra consiguió por segunda vez la inmunidad. Esto gracias a su coreografía de «Ojos Así» de Shakira.

Pero, por otro lado, hubo otros participantes que tuvieron que darlo todo para poder seguir siendo parte del programa de baile de CHV.

Una vez más, Esteban Paredes fue salvado por el voto popular, lo que demuestra el gran cariño que tiene la gente por el exjugador de Colo Colo.

Mientras que el más reciente eliminado fue definido entre Dani Castro y Raimundo Cerda.

En este sentido, el exparticipante de Gran Hermano, Rai Cerda fue quien obtuvo el menor puntaje (28 puntos), lo que significó su salida de Fiebre de Baile. El joven bailó «El Merengue» de Manuel Turizo y Marshmello.

De este modo, en diálogo con «The Ellas Show», Rai indicó que se encontraba «sin palabras» y «súper raro». Sin embargo, valoró la experiencia y expresó que fue «un proceso bonito».

Raimundo Cerda indicó que en un principio pensó que no iba a durar mucho en el espacio. Sin embargo, estuvo durante seis semanas. «Fue un camino bonito, agradecer a todo el equipo. A seguir aprendiendo. No sé qué pasará más adelante», mencionó.

Por otro lado, con respecto a la posibilidad de ser parte de un repechaje, señaló que «puede ser». Sin embargo, indicó que por ahora solamente le queda apoyar a su novia Faloon Larraguibel, quien sigue en competencia.

