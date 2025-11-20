Marcianeke, Daniella Chávez, Danko y La Secta se juntan para darle vida a una versión de «Por tra»

Han pasado 19 años del lanzamiento de «Por tra» un recordado éxito que era infaltable en los carretes que tenía al reggaetón como protagonista.

Y el recordado tema volverá con una nueva versión de la mano de, Marcianeke y Daniella Chávez.

Se viene una nueva versión del clásico «Por tra»

Siempre es bueno recordad clásicos de la vieja escuela. De este modo, este verano 2026 «Por Tra» se convertirá en un tema que querrás tener en tu playlist. Danko y La Secta se juntan con el popular cantante urbano Marcianeke, quien ha dejado una huella en la escena musical gracias a sus éxitos como «Dimelo má», «Qué Pasa», «Los Malvekes» y más, para remasterizar un hit que promete romperla durante el verano 2026.

A ellos se les suma ex Playboy Daniella Chávez, quien regresa al mundo del espectáculo con todo y con su sensualidad y talento hará bailar a todos al ritmo de «Por Tra». Vale señalar que compartió un adelanto en su cuenta de Instagram, el que recibió gran apooyo de parte de sus seguidores.

«Por Tra» está bajo la producción de Mati Bomba, quien ya ha estado a cargo de varios hits del género urbano como «Mami Desacata” y “Mami ven aquí». Para el productor, remasterizar este clásico del reggaetón es una aventura que los transporta a los inicios del género urbano chileno.

«Trabajar en este tema me hizo recorrer la historia del género urbano en Chile y es emocionante ver como ha ido evolucionando y creciendo», indicó Matías, quien también valoró trabajar con Donko, La Secta, Marcianeke y Daniella Chávez.

El lanzamiento de este clásico está programado para el 27 de noviembre. No te quedes sin escuchar la nueva versión de «Por Tra», un clásico del reggaetón chileno.

