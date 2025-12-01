La calurosa bienvenida a nueva periodista del matinal «Tu Día» de Canal 13: «Se nos agranda la familia»

En la mañana de este lunes se vivió un especial momento en el matinal de Canal 13, «Tu Día» tras anunciar una gran noticia.

En esta instancia, se le dio una calurosa bienvenida a un nuevo integrante que se suma al espacio televisivo.

«Se nos agranda la familia, es verdad», indicó José Luis Reppening, quien estaba junto Michelle Adam y Priscilla Vargas.

«Le vamos a dar la bienvenida y un lindo aplauso a Sebastián Buzeta Pastenes, que se integra a nuestro equipo, un nuevo periodista para ‘Tu Día’», indicaron, mientras el nuevo integrante iba al estudio a saludar.

«Oye, pero qué guapo, ¿quién hizo este casting?», bromeó Priscilla Vargas, lo que generó risas en los presentes.

El nuevo integrante del matinal de Canal 13, «Tu Día»

Sebastián Buzeta señaló que tiene 38 años y que tiene dos hijos. Uno de 8 y otro de 2 años. Además, aprovechó de saludar a su pareja.

«Soy periodista de profesión, estudié derecho un par de años antes, me cambié luego. Y nada, feliz, aquí viviendo un poco un sueño. La verdad es que yo soy amante de la televisión. Por eso también yo elegí esta carrera, por el poder que siempre vi en la tele, Teletón y otras cosas más», agregó.

Asimismo, expresó: «Estoy demasiado feliz, un poco nervioso obviamente por estar con ustedes, porque después de pasar de verlos en televisión día a día, a poder compartir con ustedes, es un lujo».

En tanto, José Luis Repenning le indicó: «Siéntete en tu casa, la verdad es que somos todos una gran familia, Nos ayudamos entre todos, nos apoyamos entre todos. Así que te deseamos todo el éxito del mundo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tu Día (@tudia13)

También te podría interesar leer en RadioActiva: José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: «Lo más bizarro que había hecho en la tele»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google