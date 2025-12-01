José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: «Lo más bizarro que había hecho en la tele»

José Miguel Viñuela estuvo presente en el podcast «Entre Broma y Broma» de Luis Slimming. Instancia en la que recordó momentos de su carrera televisiva. Entre ellos, una polémica situación con Junior Playboy.

Recordemos que en el programa «Juga2» se le hizo una pesada broma al exchico reality. Oportunidad en la que en la «pieza oscura» tuvo que oler un trasero y adivinar que era, lo que generó una gran polémico y dio mucho que hablar en su momento.

Y en el espacio digital, José Miguel Viñuela recordó esa situación y expresó: «A mí nunca me dijeron que iba a pasar eso, nadie me dijo lo que iba a pasar porque querían que yo me riera».

Además, contó: «El poto es de un productor, él firmó un contrato que nunca podemos revelar quién es el productor. Yo sé quién es pero no voy a decir quién es».

A años de este momento, José Miguel Viñuela reconoció: «Era una porno, era lo más bizarro que yo había hecho en la tele y lo único que me empieza a pasar es que me dan ganas de reírme y no podía controlar el programa en un momento, lloraba de la risa».

¿Cómo reacciónó Junior Playboy?

Además, José Miguel Viñuela indicó que a los días del programa, empezó la polémica.

«Pasó el capítulo, Junior se fue. La cagá queda a los dos días, cuando le hace una entrevista y él dice: lo estoy pasando super mal, en la calle me molestan», indicó el animador.

En este sentido, dio a conocer que Junior Playboy «pidió una reunión con los ejecutivos de TVN. Y decía que iba a demandar».

«Después con el tiempo nos encontramos en un programa en Canal 13. Pensé: este hueón me va a hacer recagar, y él me dice: Viñuela, yo te quiero decir algo a ti, tú no eres el culpable, no tengo nada en contra tuya, a ti te manejaba, había una dirección atrás tuya, a ti te perdono pero a los otros, nunca», contó.

