«No sé quién es»: Inna Moll desmintió tajantemente su supuesta relación con Rai Cerda en el pasado

Hace un par de semanas, tras la final del concurso Miss Universo, donde Inna Moll logró alcanzar el top 12 del concurso, Cuco Cerda soltó una bomba en TV+.

Resulta que, según el programa, su hermano, Rai Cerda, habría tenido un romance con la Miss Universo Chile.

La supuesta relación con Rai Cerda en el pasado

En el programa Noche de Suerte, de TV+, revelaron el supuesto romance entre ambos. Esto, cuando Cuco Cerda felicitó a la modelo tras su logro internacional.

«Aprovecho de decirle a la Inna que la felicito, la conozco hace un par de años«, comentó en aquella ocasión.

Sin embargo, Claudia Schmidt fue más allá, y lanzó: «ahora que lo dices, ¿por qué no nos contás al tiro que era tu cuñada?».

«No puedo echar al agua a mi hermano de esa manera«, respondió Cuco, mientras mostraban imágenes de Inna Moll y Rai Cerda.

Inna Moll desmintió el romance

Desde el medio digital Noticias y Espectáculo, encontraron a Inna Moll, y le preguntaron directamente por este rumor. «Quiero desmentir o confirmar otro rumor. Según Cuco Cerda, él dijo que estuviste con su hermano, Rai, ¿es cierto eso?», preguntó el periodista.

«¿Con el hermano de quién?», respondió Inna Moll.

Tras repetir la pregunta, Inna Moll se mostró descolocada, y aseguró: «No, está equivocado. No sé quién es él ni la otra persona. Me acordaría», comentó entre risas la Miss Universo Chile.

