Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton sorprende a Santiaguinos tras adelantar precipitaciones para este día
En la mañana de este viernes, el meteorólogo de Mega reveló el pronóstico del tiempo para los próximos días y reveló cuándo llegaría la lluvia en la Región Metropolitana. Revisa el reporte del especialista a continuación.
