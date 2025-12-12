Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton sorprende a Santiaguinos tras adelantar precipitaciones para este día En la mañana de este viernes, el meteorólogo de Mega reveló el pronóstico del tiempo para los próximos días y reveló cuándo llegaría la lluvia en la Región Metropolitana. Revisa el reporte del especialista a continuación.