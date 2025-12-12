RadioActiva y Curifor te cambian la vida 2025: Romancia se suma con un nuevo premio para el concurso de fin de año

Cada vez falta menos para el esperado concurso de fin de año «RadioActiva y Curifor te cambian la vida».

Estos concursos se lleva a cabo de manera anual y son una muestra del gran cariño de la emisora con su fiel audiencia.

Como si el vehículo marca Jaecoo 5, modelo J5 Prime 1.5T CVT9 de color blanco y 5 millones pesos fueron pocos, recientemente Romancia decidió sumarse a esta iniciativa.

De este modo, se la jugaron con una gift card de 5 millones pesos para gastar en productos de Romancia y dejar la casa impeque.

¿Cómo participar de este esperado sorteo?

A lo largo de los años, esta tremenda iniciativa ha cambiado la vida de muchas personas y familias, entregando autos, dinero, departamentos y mucho más.

Y participar de la versión de este 2025 es muy sencillo. Primero que todo, hay que comprar el ticket navideño a través de Ticketmaster, el que tiene el valor de $1.000.

El sorteo se llevará a cabo el 24 de diciembre. En esta fecha debes esperar el llamado de parte de la emisora, por lo que es importante que durante esta jornada estés atento a tu teléfono.

Y para ganar, es necesario que si te llaman, contestes y digas: «RADIOACTIVA 92.5 SÓLO SE VIVE UNA VEZ».

En caso de contestar de manera correcta, te quedarás con el premio.

Revisa acá las bases del concurso «RadioActiva y Curifor te Cambian la Vida».

