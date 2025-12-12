Pamela Díaz revela el motivo por el que no deja que su hija menor vea a su padre: «Los problemas que yo tengo con este personaje»

Pamela Díaz reveló en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13 el motivo por el cual no deja que su hija menor vea a su padre.

Vale señalar que esto ocurrió después de que en el programa hablaron del caso de Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda, quienes firmaron su divorcio.

De todos modos, los problemas legales seguirán entre ambos. Esto debido a que el exfutbolista demandará a la exchica Yingo por la visita de sus retoños.

«Esa es la pretensión que él tiene hoy día», señaló la abogada Lya Rojas.

La revelación de Pamela Díaz

En este contexto, la «Fiera» dio a conocer una situación personal.

«Mi hija no ve a su papá hace seis años, al principio sí quería verlo, pero después de mucho psicólogo, deporte y con una linda familia, no pasa nada. Hay que ver el proceso más adelante», indicó Pamela Díaz.

«Yo no tengo ningún problema de que vean a su papá, de hecho me encantaría, para una mujer es una tranquilidad, obviamente si van a estar bien, económicamente, o si no te van a apoyar de manera económica que la apoyen con lo que necesiten y así uno puede trabajar tranquila», añadió la conductora del espacio de Canal 13.

En este sentido, mencionó: «Mi hija sabe todo muy bien, obviamente ahora está más grande, lo entiende, nos reímos de situaciones, porque yo tengo una forma muy distinta de ver las cosas».

«Y no lo ve, no sólo porque yo no quiera, yo le transmití a los abogados y a los jueces ‘mire, estos son los problemas que yo tengo con este personaje y yo como mamá no se la voy a pasar, hasta que un juez me diga que se hizo los exámenes, se hizo tratamiento, está listo, perfecto’. Si el juez me dice a mí que está todo en orden, el mismo día le paso a mi hija», agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El13 (@canal13cl)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google