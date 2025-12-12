Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

En el programa de Canal 13, «Hay que decirlo», Berta Lasala sorprendió tras entregar detalles de la presentación que iba a llevar a cabo su expareja, Daniel Alcaíno en el Festival de Viña 2023.

Recordemos que el actor iba a llegar al certamen con su personaje «Yerko Puchento». Sin embargo, canceló su presentación tras la baja del grupo Maná. Esto debido a que pensó que el público sería muy juvenil.

Berta Lasala revela el montó que pudo haber ganado Daniel Alcaíno

En el espacio de Canal 13, Bertala Lasala sorprendió tras revelar el monto que había ganado el actor por su participación en el Festival de Viña.

«Creo que le habrían ofrecido como 80 millones, pero él se divide la plata con Jorge», partió señalando la actriz.

Igualmente, habló de la presión que sienten los comediantes al presentarse en el certamen viñamarino.

«Y la verdad es que tú, al entrar a Viña, si te va mal, te echaste un año entero de tu carrera, ese show lo perdiste. Yo pienso que todos deben cobrar distinto, y además, no puedes comparar a un gallo que lleva un año haciendo humor con uno que lleva veinte», indicó.

Luego, Nacho Gutiérrez le consultó si es que se lleva bien con Daniel Alcaíno. Frente a esto, Berta respondió: «Sí, ojalá que cobre caro, porque la pensión alimenticia que cobra es bastante cara. Tiene que pagar bien».

Por otro lado, es importante señalar que recientemente, Bombo Fica mostró su descontento por los sueldos de los humoristas en Viña y dio a conocer, sería el monto que va a recibir Stefan Kramer.

«Desde hace tres años, el valor para los humoristas se estandarizó. A todos se les ofrecen 25 millones de pesos, sin importar si están empezando o si ya son consagrados. Con Stefan Kramer se hizo una excepción y recibirá 40 millones», indicó.

