Lluvia en la Región Metropolitana: ¿A qué hora se esperan precipitaciones en Santiago durante la segunda vuelta de las elecciones?

Hoy, domingo 14 de diciembre, es un día clave para Chile. Durante esta jornada es la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025 y los ciudadanos tienen la responsabilidad de elegir al próximo Presidente o Presidenta del país. En este sentido, muchas personas se preguntan cuál es el mejor horario para ir a votar y evitar la lluvia en la Región Metropolitana.

Vale señalar que desde hace varios días que se vienen pronosticando precipitaciones para esta jornada en la capital del país.

Lluvia en la Región Metropolitana: ¿A qué hora se esperan precipitaciones en Santiago?

El portal especializado en meteorología, Meteored dio a conocer que para esta jornada de segunda vuelta de elecciones presidenciales 2025 se espera lluvia débil en Santiago.

De acuerdo al sitio ya nombrado, las precipitaciones iniciarían a eso de las 12:00 horas. Luego a las 14:00 horas pararían. Sin embargo, volverían a las 15:00 y se extenderían hasta las 18:00 horas.

Vale señalar que durante esta jornada, la lluvia dejaría un total de 1.5 mm de agua en Santiago.

Además, Meteored dio a conocer que durante esta jornada de elecciones se espera una temperatura máxima de 21 grados.

Por otro lado, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, dio a conocer que se esperan precipitaciones principalmente en el sector oriente y que con los días ha bajado la proyección con respecto a la intensidad de la lluvia.

Además, dio a conocer que se desarrollaría entre 13:00 y 17:00 horas.

«En ese bloque horario, no será todo el rato, pero está la posibilidad de que caigan precipitaciones», indicó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google