«#NoMigrantes y #CaribeñosalCaribe»: Usuarios denuncian polémico mensaje de apoyo a candidato presidencial en app de Lipigas

Durante esta mañana, en la antesala de la segunda vuelta presidencial en nuestro país, usuarios reportaron una polémica situación. Resulta que la app móvil de Lipigas, envió una notificación a miles de usuarios con un controversial mensaje.

Según el propio texto, este sería por parte de Evópoli, y entregaba su apoyo a José Antonio Kast, con un mensaje que muchos tildaron de xenófobo. Además, la candidata Jeannette Jara presentó una denuncia al respecto.

Usuarios denuncian controversial mensaje de apoyo a candidato presidencial en app de Lipigas

En específico, según las capturas de pantalla de los usuarios que denunciaron la situación, el polémico mensaje decía lo siguiente: «Lipigas por Kast #Evópoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas, comprometidos con recuperar nuestro país!»

Sin embargo, eso no fue todo, ya que estaba acompañado con los hashtags: «#ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M Santa Cruz», que reforzaban el controversial mensaje.

🔴 Noticia en desarrollo Miles de personas están denunciando a LIPIGAS por enviar mensajes a favor de Kast.#Servel se debe pronunciar y hacer un llamado. pic.twitter.com/5BKtOiibvj — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) December 14, 2025

Pero la cosa no quedó así, y es que a través de su cuenta de X, Jeannette Jara aseguró que interpuso una denuncia contra Lipigas, en el Servel. Esto, a raíz del «envío de mensajes políticos fuera de plazo legal de campaña«.

Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña, llamando a votar por una de las preferencias. Este tipo de intervenciones y el uso indebido de datos personales en las elecciones son una amenaza para la… pic.twitter.com/tVBdxtzIuE — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Por parte de Lipigas, emitieron una declaración pública al respecto: «La madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía».

«Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio», agregaron.

Para cerrar, desde Lipigas aseguraron: «El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Lamentamos lo ocurrido».

