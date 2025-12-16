Popular pareja del espectáculo anuncia el nacimiento de su primera hija: «Llegaste al mundo y ya salió tu canción»

En la tarde de este lunes, el popular cantante urbano Bastián Demonte, conocido en la escena como AK4:20 y la querida influencer Ignacia Antonia, confirmaron que nació su hija, Amelia Ignacia.

El intérprete de «Skyline» publicó en su cuenta de Instagram unas tiernas fotografías junto a la influencer para anunciar la noticia.

«Bienvenida al mundo Amelia Ignacia Demonte Hernández. Ya llegaste al mundo y ya salió tu canción, mi amor, tal cual lo planeamos. Vayan a escuchar ‘Amelia’ x todas las plataformas», expresó AK4:20 en la descripción del post.

Vale señalar que en una de las postales, el cantante urbano aparece junto a Ignacia Antonia, en otra con un globo que dice «Bienvenida Amelia». Mientras que en la última está tomando en brazos a su retoña.

El post compartido por el cantante urbano para informar la noticia se llenó de comentarios por parte de colegas, cercanos y seguidores.

En este sentido, Julianno Sosa le indicó: «Felicidades mi hermano».

Por otro lado, Pailita mencionó: «Enhorabuena, mi hermano. Dios los bendiga siempre mi rey». En tanto, King Savagge le escribió: «Felicidades mi hermano lo mejor del mundo».

Cabe destacar que Ignacia Antonia también compartió registros del nacimiento de su hija, lo que acompañó con unas sentidas palabras.

«A lo largo de estos años he tenido el privilegio de cumplir muchos de mis sueños, pero sin duda nada se le acerca a este momento. Te amo desde el primer segundo que supe que vendrías a este mundo, bienvenida mi princesa Amelia», expresó.

Además, durante este lunes AK4:20 estrenó la canción «Amelia», la que está dedicada a su primera hija.

