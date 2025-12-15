Popular figura televisiva confirma el fin de su relación tras tres años: «Por andar detrás de hombres lo perdí todo»

Recientemente, la comediante Pamela Leiva lanzó una revelación que generó gran impacto en el mundo del espectáculo tras confirmar que está soltera.

La popular figura televisiva tuvo una relación de tres años con un galán extranjero. De hecho, Pame viajaba constantemente a Brasil.

Y recientemente, en conversación con Revista Sarah, Pamela Leiva entregó detalles del momento amoroso que vive. Además, indicó que actualmente no está enfocada en el amor, sino que en el ámbito laboral.

Vale señalar que la comediante habló de su relación en mayo de este año.

«Todos mis amigos solteros, yo andaba con guardia personal. Es de allá el hombre», indicó en aquella oportunidad.

Además, reveló que «hace tres años me raya la misma pintura. Por eso voy tanto a Brasil, no es que me guste tanto Río de Janeiro».

Pamela Leiva confirma que está soltera

Y recientemente, la exparticipante del reality 1810 dio a conocer que se encuentra soltera.

En este sentido, Pame Leiva fue clara al momento de hablar sobre cuál es su principal foco en este momento de su vida.

«Estoy solita, soltera, solterísima, y sin ganas de nada por ahora», indicó.

Pamela Leiva señaló que ha pasado por años intensos, en los que ha estado cargada de proyectos. Además, confesó: «Una relación, requiere tiempo y dedicación que hoy prefiero poner en mí».

«Por andar detrás de hombres lo perdí todo y ahora tengo la oportunidad de trabajar pensando en mi vejez, en mis sueños», expresó.

En este contexto, Pame Leiva indicó: «Estar soltera para mí es volver a mí, enfocarme en mí, porque soy mi mejor proyecto».

Vale señalar que a pesar de que el ámbito amoroso no es su prioridad en estos momentos, Pame Leiva señaló que tampoco se cierra a conocer a alguien. «No me cierro al amor, pero estoy muy bien sola», mencionó.

Asimismo, Pame Leiva señaló que seguirá viajando a Brasil.

