«Eligieron su destino»: Pablo Chill-E alza la voz tras triunfo de José Antonio Kast y explica su mayor preocupación

Recientemente, el popular cantante urbano Pablo Chill-E se pronunció ante el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta de Elecciones Presidenciales 2025.

Vale señalar que el intérprete constantemente da que hablar por sus mensajes contestarios. De hecho, poco antes de la jornada electoral, lanzó «Joven de Pobla» junto a Ana Tijoux. Esta es una pieza de rap que cuenta con una potente denuncia social.

El tema retrata la desigualdad que existe en la sociedad y cómo afecta a los sectores populares del país.

«Cuánta gente buena la han culpado en el juzgado, muchos más ladrones hay en el Senado», indica en una parte la canción de Pablo Chill-E con Ana Tijoux.

Además, también señala que «un gobierno fascista no es lo que Chile necesita».

Sin embargo, José Antonio Kast se impuso en la segunda vuelta presidencial y será el próximo presidente de Chile. Vale señalar que obtuvo cerca de un 60% de las preferencias y se convirtió en el candidato presidencial más votado en nuestro país.

Pablo Chill-E alza la voz tras triunfo de José Antonio Kast

Y luego de que José Antonio Kast ganó las Elecciones Presidenciales 2025 se han generado diversas reacciones en redes sociales. Muchas personas celebraron el resultado, mientras que otros lo lamentaron.

En este sentido, Pablo Chill-E se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) y entregó su opinión al respecto.

«Con esta wea no van a haber muchos cambios tampoco, los k tienen plata van a seguir viviendo igual a como viven hoy en día, me preocupa la gente que no tiene nada, pero ya eligieron su destino», indicó el popular cantante urbano.

Como era de esperarse, el post de Pablo Chill-E dio mucho que hablar entre cibernautas.

«Oye Pablo, pal festival por fa no cantes temas ni subas a wns que votaron por Kast, a hartos del género se les olvidó de donde aparecieron y que a los cuicos no les gusta ni su estilo ni su música»; «Más allá de eso lo k es peligroso son los adherentes que ven validados sus discursos de odio y manifiestan su violencia con los otros… Terrible»; «20 años de izquierda seguida post democracia y las poblas siguieron igual pero la culpa es de la derecha»; «Nunca has pensado en darles parte de tu fortuna a esas personas que no tienen nada? Así tendrán algo», fueron algunos de los mensajes que recibió.

Con esta wea no van a haber muchos cambios tampoco, los k tienen plata van a seguir viviendo igual a como viven hoy en día, me preocupa la gente que no tiene nada, pero ya eligieron su destino. — Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) December 15, 2025

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google