Icónico actor y director de cine es encontrado muerto junto a su esposa: su hijo es el principal sospechoso del asesinato

Recientemente, se dio a conocer la muerte de un destacado actor y cineasta junto a su esposa. Se trata de Rob Reiner y Michele Singer que fueron encontrados sin vida en su mansión de Brentwood, ayer domingo 14 de diciembre.

Vale señalar que medios estadounidenses dieron a conocer qué tambos tenían heridas de arma blanca. Además, funcionarios policiales le señalaron a ABC News que fueron apuñaladas hasta fallecer.

Conmoción por muerte de Rob Reiner y su esposa

Desde bomberos recibieron una llamada de emergencia cerca las 15:30 horas y encontraron fallecidos al hombre de 78 años y a la mujer de 68 años.

Posteriormente, desde la familia se confirmó de quién se trataba. «Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos», informó un portavoz.

Vale señalar que fuentes de la familia, consultadas por People, dieron a conocer que Nick Reiner, hijo de la pareja, sería el sospechoso principal de este asesinato.

Desde la policía dieron a conocer que Nick, quien tiene 32 años estaría siendo interrogado. Sin embargo, todavía no hay arrestos por el caso. Asimismo, el medio Los Angeles Times dio a conocer que se habría encontrado señales de que forzaron la entrada de la casa para ingresar.

El hijo de la pareja ha estado batallando hace bastante tiempo con su adicción a las drogas. En una entrevista con People en 2016, indicó: «He estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y a estar con mi familia».

Vale señalar que Rob Reiner, hijo del comediante Carl Reiner tuvo una destacada trayectoria. Nació en 1947 y alcanzó gran popularidad en los años 70, periodo en el que actuó en la serie «All in the Family».

Posteriormente, alcanzó gran éxito como director con proyectos como «When Harry Met Sally», «Misery» y «Stand by Me». De este modo, dejó una tremenda huella en Hollywood.

Vale señalar que tuvo tres hijos con Michele Singer: Tracy, Nick y Jake.

