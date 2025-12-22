Canal 13 confirma novedoso reality para el 2026: conoce de qué trata el formato

Durante el último tiempo, Canal 13 ha dado mucho que hablar y ha alcanzado gran éxito en términos de rating con los realities.

En este sentido, recientemente el canal confirmó que llevará a cabo un nuevo programa de telerrealidad durante el 2026, el que llegará a reemplazar a Mundos Opuestos 3, que se consolidó como el reality más visto de la televisión chilena.

Vale señalar que este proyecto está a cargo del productor ejecutivo Marcos Gorbán y la empresa Cooking Media. Por otro lado, Sergio Lagos y Karla Constant estarán a cargo de conducir el espacio.

Las novedades del nuevo reality que prepara Canal 13

A diferencia de los anteriores realities de Canal 13 que se grabaron en Lima, este nuevo proyecto se va a instalar en Calera de Tango, Región Metropolitana. Vale señalar que ya inició la construcción de un hub de grabación.

Desde el canal ya adelantaron que se trata de un formato original que busca superar a los proyectos anteriores.

Habrá cuatro equipos, los que serán liderados por famosos. Estos equipos se van a enfrentar por un importante premio monetario.

Los equipos se compondrán por un famoso y el resto serán participantes anónimos, los que serán elegidos mediante un casting abierto.

Vale señalar que la convocatoria es para fines de enero y podrán postular personas de 15 a 50 años.

«Estamos felices con la nueva idea que estamos trabajando. Estamos seguros que el público se va a identificar con muchos de los problemas que van a enfrentar los participantes. Habrá más competencias que nunca e historias que conectarán con el público, además de un formato original que intentará hacer que los participantes se enfrenten a desafíos nuevos, insospechados… pero cotidianos», indicó Marcos Gorbán, productor ejecutivo del proyecto.

