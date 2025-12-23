«Yo soy más retraído con eso»: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Stefan Kramer es uno de los humoristas confirmados para la próxima edición del Festival de Viña. El imitador chileno es uno de los máximos triunfadores de este certamen, y el próximo año, hay mucha expectativa sobre lo que ocurrirá en el escenario de la Quinta Vergara.

Ahora, la polémica no tiene que ver con su espectáculo en sí. Resulta que hace un tiempo, la periodista Cecilia Gutiérrez, filtró que a Stefan Kramer le pagarían 40 millones de pesos por su presentación en el Festival de Viña 2026.

Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Tras filtrarse el supuesto pago a Stefan Kramer, otro triunfador del Festival, Bombo Fica, encendió las redes con su opinión. Según sus palabras, consideraba que el pago era insuficiente, y que no se entendía la gran diferencia entre el pago a los comediantes y los artistas del certamen.

El medio «Con Lentes Como Los Famosos» entrevistó a Stefan Kramer, y le preguntaron por estos dichos, a lo que respondió: «Me parece bonito lo que hace el Bombo con respecto a los artistas nacionales. Yo soy más retraído con eso, la verdad es que observo… Hay motivos por los que uno también quiere ir a Viña».

«Creo que las negociaciones también son personales. Hablar así de montos frente a la gente siempre va a ser no muy grato«, cerró el imitador.

Por otro lado, en la conversación también se refirió a las críticas tras su paso por la Teletón, donde imitó a Cristián Castro. Según Stefan Kramer: «Esas también son solo chimuchina, no sé. Yo siempre lo respondo, uno está expuesto a que las cosas te funcionen, que te funcionen más o menos, mal, y uno tiene que dar la cara y decir: sí, esto no resultó tanto, y se acabó el cuento«.

