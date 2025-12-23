¿Matinales, noticieros, festivales o farándula?: Estos son los programas más vistos del 2025 en la televisión chilena

A propósito de la fecha, con este 2025 que está a punto de terminar, es el momento de recoger lo mejor del año. Esto fue lo que hizo la plataforma Zapping, que recopiló las estadísticas entre sus usuarios, con lo más visto de la televisión chilena.

La plataforma de televisión por internet, reveló cuáles fueron los momentos más vistos de este año, los canales con mayor audiencia, y los programas que a diario se mantuvieron como lo más visto de la TV.

Estos son los programas más vistos del 2025 en la televisión chilena

Primero, anunciaron que fue lo más visto en general, considerando todas las categorías de la plataforma. Ampliamente, lo más consumido fue el Festival de Viña 2025, que se quedó con 5 de 10 puestos del ranking.

En segundo lugar, apareció el último Debate Presidencial de Anatel, a menos de una semana de las Elecciones Presidenciales entre José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Por último, el listado lo completaron eventos deportivos, con partidos de la selección chilena y Colo-Colo.

Top 10 Contenido General

MEGA – Festival de Viña 2025, Peak de la jornada: Edo Caroe (26 feb).​ CADENA NACIONAL – Debate Presidencial Elecciones Presidenciales (9 dic).​ MEGA – Festival de Viña 2025, Peak de la jornada: Myriam Hernandez (24 feb).​ CHV – Chile vs Argentina Clasificatorias Mundial 2026 Fútbol (5 jun).​ MEGA – Festival de Viña 2025, Peak de la jornada: Marc Anthony (23 feb).​ MEGA – Festival de Viña 2025, Peak de la jornada: Pedro Ruminot (1 mar).​ MEGA – Festival de Viña 2025, Peak de la jornada: Juan Pablo López (27 feb).​ CHV – Chile vs Ecuador Clasificatorias Mundial 2026 Fútbol (25 mar).​ CHV – Mundial Sub-20 Chile vs Japón Fútbol (30 sep).​ CHV – Copa Libertadores – ColoColo vs Bucaramanga Fútbol (1 abr).

El siguiente listado es el de los programas que son emitidos a diario en la televisión chilena. Entre ellos, compiten los matinales, noticieros, programas de farándula, realities, etc.

El gran ganador fue Mega, que se impuso con el Mucho Gusto de José Antonio Neme y Karen Doggenweiler.

Programas diarios más vistos en Zapping durante 2025

Mucho Gusto (MEGA) Contigo En La Mañana (CHV) Tu Día (Canal 13) CHV Noticias Central (CHV) Meganoticias Prime (MEGA) Mundos Opuestos (Canal 13) CHV Noticias Tarde (CHV) Teletrece (Canal 13) Meganoticias Alerta (MEGA) Hay Qué Decirlo (Canal 13)

Por último, también anunciaron, en general, cuáles fueron los canales de televisión más vistos en este 2025 entre los usuarios de Zapping. Nuevamente, reafirmando su gran año, el triunfador fue Mega.

Canales más vistos del 2025

Mega Chilevisión Canal 13 TVN TNT Sports Premium 13C Mega Ficción TNT Sports Básico Zapping Channel TV+

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zapping (@zappingchile)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google