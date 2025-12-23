«Siempre trató de meter cizaña y veneno»: Daniela Aránguiz repasó sin filtro a ex panelista de Only Fama tras potente revelación

Daniela Aránguiz entregó su versión tras la polémica que envolvió a Only Fama durante este fin de semana. Cabe recordar, que en el panel original del programa, estaba ella, junto a Michael Roldán, Paula Escobar, Mariela Sotomayor, y la conductora, Fran García-Huidobro.

Fue esta última quien destapó la polémica. Esto, porque Fran García-Huidobro explicó por qué salió del programa, y ahora, del canal.

«En ese grupo que se armó, hubo una cantidad de peleas entre egos. Yo creo que hubo mucha vanidad (…) Para mí fue muy difícil, sentí que había muy poco respecto de parte del grupo frente a mi labor como conductora», señaló la «Dama de Hierro».

Daniela Aránguiz repasó sin filtro a ex panelista de Only Fama tras potente revelación

Ahora, en el programa Sígueme, de TV+, Daniela Aránguiz entregó su versión, como parte del panel: «Más que un problema de ego, yo creo que cuando hay una manzana podrida en un lugar, se pudren todas las manzanas«.

«Yo no me siento aludida con los comentarios de la Fran sobre el panel (…) Yo sé que ella me tiene un cariño gigante, como yo se lo tengo a ella. Ella si dice esto, yo creo que lo dice de una forma muy decente para no especificar o no hablar de una persona y hacer polémica«, agregó la ex Mekano.

En esa misma línea, Daniela Aránguiz apuntó a la culpable: «No me siento aludida por ninguna de las palabras de la Fran. Vuelvo a reiterar, cuando hay una manzana podrida, pudre a todo el equipo. La manzana podrida todo el mundo sabe que es Mariela Sotomayor y no tengo pelos en la lengua para decirlo».

«Mariela Sotomayor se encargaba de cahuinear, que la Paula Escobar tanto… Ojalá que mis excompañeros de panel se pongan la mano en el corazón y digan la verdad. Si tú le preguntas a Paula Escobar quién armaba los cahuines, quién iba y le decía algo a ella que dije yo y trataba de armar conflicto entre los pares…», complementó la panelista.

Según Daniela Aránguiz, no solo ella y Paula Escobar, Michael Roldán también estaría de acuerdo: «Yo creo que Michael también me encontraría la razón si él es sincero, se pone la mano en el corazón y habla cosas que nosotros sí hablábamos en pasillo (…) Había una manera de cizañar unos con los otros con cosas que no existían, ponernos en mala. ¿Por qué? Porque había una guerra de egos«.

«No tengo pelos en la lengua. Mariela siempre trató de meter cizaña y veneno contra Paula, contra Michael, contra mí«, cerró Daniela Aránguiz.

