«Nunca he pasado una Navidad con él…»: Princeso se sinceró y pidió otra oportunidad a su hijo en Mundos Opuestos

En el último capítulo de Mundos Opuestos, los participantes recibieron una particular visita, el Viejito Pascuero. En la antesala de la Navidad, Leonardo Vallana, más conocido como Princeso, aprovechó su visita para realizar una emotiva petición.

Según explicó el integrante del reality, tiene un hijo de seis años, con el que nunca ha pasado la Navidad. Es por eso, que le hizo una promesa al respecto a Santa Claus.

Princeso se abrió con emotivo deseo navideño y pidió perdón a su hijo en Mundos Opuestos

Aprovechando la visita del Viejito Pascuero, Princeso se dirigió directamente a él para pedirle algo: «Viejito, ¿te puedo pedir un favor? Quiero pedirte si le puedes mandar un saludo a mi hijo, porque yo nunca he pasado una Navidad con él, y tiene seis años«.

«¿Te gustaría pasar una Navidad con él? Qué bonito deseo«, respondió el Pascuero.

Entonces, el personaje le envió un cariñoso saludo al pequeño, a nombre de su padre, esperando que puedan reencontrarse pronto. Luego, le preguntó a Princeso por qué no habían podido pasar la Navidad juntos.

«Por problemas entre la madre y yo», respondió afectado Princeso.

Por último, el Viejito Pascuero le preguntó qué le diría en este momento a su hijo.

Aquí, Princeso se abrió, y pidió una segunda oportunidad como padre: «Lo amo mucho, que me disculpe por no estar junto a él, que me disculpe por hacerlo llorar cuando me dice que yo nunca lo voy a ver. Que me disculpe por no estar ahí, que voy a ponerme las pilas como papá y voy a estar junto a él«.

«Si la Kari está escuchando esto, que me dé una oportunidad como padre, porque los problemas hay que dejarlos de lado«, cerró Princeso, notablemente afectado.

