«Un abrazo a todos…»: Importante rostro de TV sorprendió tras anunciar su salida del canal después de 8 años

La tarde de este lunes, una noticia sorprendió en el mundo del espectáculo. Resulta que, uno de los rostros de TV+, anunció su salida, después de 8 años en el canal.

Se trata de Claudia Conserva, quien había tenido importantes programas de conversación en la casa televisiva, entre ellos, «Milf», «Mija» y «Claudia Conversa«.

Con una publicación en Instagram, Claudia Conserva informó su salida de TV+, y se despidió de sus compañeros:

«Adiós @tvmas.tv 8 años involvables, ‘Milf’, ‘Claudia Conversa’, ‘Mija’. Hoy me despido con un espacio único en la TV dedicado a la salud, agradezco a todos los invitados, especialistas, doctores que compartieron conmigo, siempre aportando al bienestar de nuestro público. Sumando».

«Un abrazo a todos los trabajadores y compañeros. Vean el carrusel entero», agregó la comunicadora.

Por último, Claudia Conserva cerró: «Como dice esta canción de @alejandrosanz: ‘No es lo mismo… Tengo pomada pa’ to’ los dolores. Remedio para toda clase de errores. También recetas pa’ la desilución’. Graaaaaciaaaas».

Respecto a su futuro, Claudia Conserva había dejado entrever en otra publicación anterior, el proyecto en el que está actualmente: «Estoy trabajando en una idea que estoy segura, ayudará a muchas personas que no lo están pasando bien, que requieren de una palabra de aliento, de esperanza, espero terminar pronto para compartir«.

Sin embargo, no entró en mayor detalle, por lo que no se sabe si será en algún otro canal de televisión, o a través de redes sociales.

