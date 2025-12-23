Reconocido actor impactó al revelar diagnóstico de VIH: «Hoy rompo este silencio…»

Una fuerte noticia impactó al mundo del espectáculo hace unos días. Resulta que, mediante una potente y sincera reflexión, un reconocido actor y director de cine reveló a sus seguidores que padece de VIH.

Hablamos de Eduardo Casanova, actor español que protagonizó diversas series y películas en aquel país, además de ser parte de Masterchef Celebrity España. También, tiene una gran presencia en redes sociales, con su perfil de Instagram, en el que tiene más de 300 mil seguidores.

Reconocido actor impactó al revelar diagnóstico de VIH

Con un video en su Instagram, Eduardo Casanova dio a conocer la noticia: «Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años«, escribió de entrada junto a la publicación.

«Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero. Cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente», agregó el actor.

En esa misma línea, Eduardo Casanova anunció que lanzará el próximo año un documental, en el que contará parte de su vida con VIH: «Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme».

Para cerrar, realizó una profunda reflexión: «Pero sobre todo lo hago CON DIGNIDAD. La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario. (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tiene la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)».

«Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz«, cerró el actor.

