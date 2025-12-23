No estará en el repechaje: Revelan el motivo por el que Raquel Castillo no volverá a Fiebre de Baile

Fiebre de Baile tendrá una jornada especial los próximos días. Resulta que desde Chilevisión confirmaron la realización de un repechaje, donde los antiguos participantes que ya fueron eliminados, podrán volver al programa.

Este tendrá lugar la próxima semana, el lunes 29 y martes 30 de diciembre. En aquella instancia, estarán casi todos los ya eliminados de la competencia, exceptuando a Michelle Carvalho, Dani Castro, Esteban Paredes y Raquel Castillo.

Los 7 competidores que lucharán por los 4 cupos para reingresar a la competencia serán: Nicole Moreno, Kike Acuña, Raimundo Cerda, Nidyan Fabregat, Ignacia Cifuentes, Luis Jara Jr. y Cata Days.

Revelan el motivo de la salida definitiva de Raquel Castillo de Fiebre de Baile

Una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Raquel Castillo, que anteriormente se había mostrado entusiasmada por volver a Fiebre de Baile.

Cabe recordar que había sido eliminada producto de una lesión en sus costillas, pero estaba dispuesta a volver al repechaje.

Incluso, había declarado anteriormente: «Estoy más recuperada. Estoy en el sur de Chile reposando, estuve cuatro semanas con licencia. Ahora voy a volver al repechaje con todo«.

Desde Fotech se comunicaron directamente con gente del equipo de producción de Chilevisión, que aclararon que Raquel Castillo no formará parte del repechaje de Fiebre de Baile.

Aunque no dieron mayores explicaciones sobre la decisión, descartaron que se trate de algún problema de salud. Esto, porque la influencer ya estaría recuperada de la lesión que la sacó de la competencia.

Incluso, acorde al medio citado, desde el canal aseguraron que fue la propia Raquel Castillo que decidió no participar en esta nueva etapa del programa, para intentar recuperar su cupo.

