Año nuevo en la playa: La Gran Rueda ofrece cabinas con vista panorámica para disfrutar los fuegos artificiales en Viña del Mar

Solo quedan 2 semanas para que termine el 2025, por lo que comienzan a aparecer los panoramas y fiestas de Año Nuevo. Uno de los más esperados de este año, es el espectáculo de fuegos artificiales en Viña del Mar. Estos saldrán desde la playa, y se podrán ver desde todas las cercanías.

En esta ocasión, el show se dividirá en 7 puntos estratégicos, a lo largo de la costa, Recreo, Miramar, Av. Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros, Reñaca, y Punta Ossa. El espectáculo durará alrededor de 18 minutos, y podrá ser visto desde una posición privilegiada, al igual que el año pasado, La Gran Rueda de Viña del Mar.

La Gran Rueda ofrece cabinas con vista panorámica para disfrutar los fuegos artificiales en Viña del Mar

Aprovechando su posición, la Gran Rueda de Viña del Mar ha lanzado una oferta de exclusividad máxima. 20 cabinas estarán disponibles para ser reservadas. Los usuarios podrán disfrutar de una experiencia única, en una cabina privada durante el espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo.

Detalles de la Experiencia Exclusiva (noche del 31 de diciembre):

Acceso y horario : Los asistentes contarán con acceso exclusivo a su cabina privada desde las 23:00 horas hasta la finalización de los fuegos artificiales (aproximadamente a las 00:20 horas).

: Los asistentes contarán con acceso exclusivo a su cabina privada desde las 23:00 horas hasta la finalización de los fuegos artificiales (aproximadamente a las 00:20 horas). Vista privilegiada : Durante ese lapso, los invitados podrán subir y bajar de la Gran Rueda las veces que deseen, con la opción única de recibir el 2026 en el punto más alto o desde la plataforma de observación, asegurando una vista panorámica 360° del espectáculo.

: Durante ese lapso, los invitados podrán subir y bajar de la Gran Rueda las veces que deseen, con la opción única de recibir el 2026 en el punto más alto o desde la plataforma de observación, asegurando una vista panorámica 360° del espectáculo. Eso no es todo : El ticket garantiza una cabina privada para un máximo de 4 adultos y 2 niños (o un peso máximo de 450 kg) e incluye una copa de espumante de bienvenida, además de bebidas y agua para acompañar la celebración.

: El ticket garantiza una cabina privada para un máximo de 4 adultos y 2 niños (o un peso máximo de 450 kg) e incluye una copa de espumante de bienvenida, además de bebidas y agua para acompañar la celebración. Valor de la experiencia: El precio por cabina es de $295.000, valor final con cargo incluido.

El arriendo de estas cabinas ya está disponible a través del sitio web de PuntoTicket, donde también podrás encontrar más detalles.

