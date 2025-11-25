Marlen Olivari alza la voz tras rumores de quiebre con Luciano Marocchino: «Todavía no aparece nadie en la tele dando la cara»

Durante el último tiempo se ha hablado mucho con respecto a la situación sentimental de Marlen Olivari.

Recordemos que Adriana Barrientos comentó en el programa Zona de Estrellas que la exintegrante de Morandé con Compañía, se habría separado de Luciano Marocchino. Esto dio paso a muchas especulaciones.

«A mí la verdad es que me dijeron: ‘Pucha, Adrianita, yo no quiero romperte el corazón, pero la verdad es que la Marlén está separada de Luciano», indicó en dicha oportunidad La Leona.

Posteriormente, Pablo Candia indicó en Plan Perfecto que Luciano Marocchino estaría con una joven de 21 años.

No obstante, Marlen Olivari alzó la voz y desmintió esta información en el react de Mundos Opuestos.

Marlen Olivari alza la voz tras rumores de separación

«Nunca me he divorciado ni me he separado de Luciano, ni tampoco le he tenido que perdonar nada, porque no me ha hecho nada», señaló la showoman.

«Han inventado un montón de cosas toda la semana que me he tenido que bancar y la verdad es que es todo mentira. Con Luciano estamos juntos desde el primer día que nos conocimos, hace 16 años atrás», agregó Marlen Olivari.

En este sentido, la ex Morandé Con Compañía indicó: «Nunca nos hemos distanciado. Inventaron que Luciano tenía a otra persona, que arrendó un departamento, que arrendó un auto, que la llevó a Italia. Y todavía no aparece nadie en la tele dando la cara. Toda la semana, acá en Viña del Mar, he tenido gente durante cinco horas tocándome el timbre de los programas de farándula».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google