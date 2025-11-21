«Está muy mal»: Revelan que Marlen Olivari habría terminado su relación y que Luciano Marocchino estaría con mujer 50 años menor

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha sacudido al mundo de la farándula. Resulta que una popular pareja habría terminado su relación. Se trata ni más ni menos que de Luciano Marocchino y Marlen Olivari.

Vale señalar que los rumores comenzaron después que de Adriana Barrientos señaló en Zona de Estrellas: «A mí la verdad es que me dijeron: ‘Pucha, Adrianita, yo no quiero romperte el corazón, pero la verdad es que la Marlén está separada de Luciano’»

Posteriormente, la misma Marlen Olivari desmintió esta información y expresó: «Esa información no es cierta». De hecho, el día de las elecciones compartió una fotografía junto al italiano.

Sin embargo, recientemente surgió una nueva información y dieron a conocer que Luciano Marocchino tendría una nueva pareja.

Revelan que Luciano Marocchino tendría nuevo romance con mujer menor

A pesar del desmentido de Marlen Olivari, Pablo Candia reveló en Plan Perfecto de CHV más información al respecto. Resulta que mencionó que el italiano tendría una nueva pareja, la que es varios años menor que él.

«La información que yo tengo (…) es que claro, efectivamente él estaría saliendo con alguna chiquilla. Bien chiquilla la verdad, 21 años y él 70 cumplidos este año», indicó el periodista en el programa televisivo.

Además, Pablo Candia agregó: «Esto habría pasado mientras Marlen estaba en el reality. El señor Marocchino, Luciano, habría conocido a esta chiquilla en el cumpleaños de Andrea, de su hijo, en julio de este año y desde ahí que esa relación habría partido».

«Las imágenes que se vieron este domingo de ambos tomados de la mano eran pa’ la pantalla no más. Realmente la Marlen está muy mal, le afectó mucho esta separación y vienen mal ya desde hace un año. Esto no viene de hace poquito», finalizó.

