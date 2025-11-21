¿Vuelve la lluvia en la Región Metropolitana?: revelan cuándo podrían registrarse precipitaciones en Santiago

Estamos en pleno periodo de primavera, cada vez nos acercamos más al verano. En este sentido, se han registrado altas temperaturas durante los últimos días en Santiago, por lo que muchas personas están esperando que en medio de este calor se registre alguna lluvia en la Región Metropolitana, para refrescar un poco el tiempo.

Y recientemente, se dio a conocer que próximamente se podrían registrar algunas precipitaciones en la capital del país.

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Revisa cuándo se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago

El Instituto Meteorológico de Noruega dio a conocer que durante la próxima semana podría haber lluvia en la Región Metropolitana. Vale señalar que esto ocurriría durante más de un día.

La entidad dio a conocer que esto iniciaría el miércoles 26 de noviembre. Entre 09:00 y 15:00 horas caerían 0,8 mm de agua en Santiago, mientras que hasta las 22:00 horas se esperan otros 0.9 mm.

Además, se espera que al día siguiente caigan 0.5 mm en la capital según el reporte ya nombrado. Por otro lado, durante el viernes 28, caerían 4.4 mm desde las 03:00 y 09:00 horas. Además, entre 09:00 y 15:00 caerían 1.6 mm.

Por otro lado, la entidad ya nombrada dio a conocer que en el caso de Valparaíso también se podría desarrollar lluvia en el transcurso de la próxima semana.

Esto iniciaría el jueves 27 de noviembre, a eso de las 21:00 horas y caería 1 mm de agua. En tanto, durante el viernes 28 caerían 1.1 mm de agua en la madrugada, según el Instituto Meteorológico de Noruega.

