Insólito operativo en San Ramón: Carabineros vestidos de «Tortugas Ninjas» detienen a sujeto acusado de intentar robar un vehículo

En la tarde de este jueves, se llevó a cabo un inesperado procedimiento policial en San Ramón, el que se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

Resulta que unos funcionarios de Carabineros que estaban caracterizados como «Tortugas Ninjas» detuvieron a un hombre, quien intentó robar un automóvil y agredió a un sujetó que evitó el delito.

Esto ocurrió cuando una patrulla de la 31ª Comisaría de San Ramón se dirigía a un jardín infantil para participar en una actividad educativa. Instante, en el que una persona se acercó para alertarlos sobre un intento de robo de auto a pocas cuadras. Según su relato, el sospechoso atacó con una piedra a un sujeto que lo sorprendió ingresando al vehículo.

Carabineros disfrazados de «Tortugas Ninjas» detienen a hombre en San Ramón

Con ese antecedente, los funcionarios que se desplazaban en motocicletas y estaban disfrazados, comenzaron a recorrer el sector. De este modo, ubicaron al sospechoso.

Al notar la presencia policial, el hombre corrió hacia un parque cercano, ubicado a pocos metros del jardín infantil de calle Alpatacal. Sin embargo, los carabineros lograron alcanzarlo y detenerlo.

En este sentido, el teniente Hans Strobel dio a conocer que el detenido es un hombre «extranjero, de 35 años, con situación migratoria irregular en el país». Además, este tiene una orden de expulsión vigente. De este modo, al ser capturado fue entregada al Ministerio Público de acuerdo a ADN.

Vale señalar que a pesar de este inesperado operativo policial, los funcionarios policiales siguieron con sus actividades programadas y llegaron a realizar sus actividadesal jardín infantiñ. De este modo, llevaron a cabo actividades preventivas y didácticas junto a los niños, interpretando a las «Tortugas Ninjas».

Revisa la inesperada situación acá:

🐢🚨 Insólito en San Ramón: Carabineros disfrazados de Tortugas Ninja detuvieron a un hombre acusado de robar un auto en plena actividad con niños. La escena se volvió viral.#SanRamón #Carabineros #TortugasNinja #ViralChile pic.twitter.com/GNSKoKEiAZ — AricaTV (@CanalArica) November 21, 2025

