Pancha Merino acusa presunto abuso de destacado director de televisión: «Quedé en shock»
Pancha Merino impactó tras dar a conocer una compleja situación que habría vivido cuando tenía solamente 17 años.
Recientemente, Pancha Merino sacudió al panel de Plan Perfecto de Chilevisión tras revelar una situación que involucraría al director de televisión, Sergio Risenberg
La actriz dio a conocer que cuando tenía 17 años fue junto a sus padres a una comida, en la que estaba Riesenberg, ex director del Festival de Viña, que en ese entonces se desempeñaba como gerente del canal RTU (actual CHV).
Y en dicha ocasión, alguien comentó que «la Panchita quiere estudiar teatro«. En este sentido, el ejecutivo le habría indicado que estaba buscando un reemplazo para Claudia Conserva que iba a llegar a otro canal.
La revelación de Pancha Merino en Plan Perfecto
La actriz indicó que luego de dicho almuerzo, se juntó con el directivo en su oficina para hablar sobre una presunta oportunidad de trabajo. En este sentido, la figura televisiva habría llegado con muchas expectativas. Mientras que su madre la esperaba afuera del edificio.
Además, Pancha Merino señaló que este encuentro significó un antes y después en su vida.
«En eso me dice ‘mira, sentémonos mejor allá, en el living’. Igual ahí como que sentí una tensión. Y él se sienta al lado mío y me pone la mano entremedio de las piernas», indicó.
«Yo no sé en qué minuto agarré mi cartera, y me fui. Quedé en shock. Llegó al auto, que mi mamá me estaba esperando, y me pongo a llorar», continuó Pancha Merino.
En este sentido, la actriz indicó que su madre inmediatamente llamó por teléfono al ejecutivo para enfrentarlo.
Francisca Merino dio a conocer que después de este incidente no presentó una denuncia de manera formal. Y que ha coincidido con Riesenberg en distintos espacios. «No lo dejé. Quiso hablar conmigo y yo no lo dejé ni hablar», mencionó.
Además, la figura televisiva señaló: «Si me lo hizo a mí, que me conoció en una cosa familiar, además conocía a mi padre… O sea, imagínate a cuánta gente se lo habrá hecho, a cuántas niñitas que no tienen redes, que son de provincia…».
