Conmoción en el mundo de las comunicaciones: muere icónico locutor radial tras dura lucha contra el cáncer

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha sacudido al mundo de las comunicaciones.

Resulta que en la mañana de este martes, se confirmó la muerte de Juan Antonio Rojas Morales, destacado locutor radial que era conocido como «El Cachirupi».

El comunicador tenía 79 años y destacó por su trabajo en Radio Punto 7.

Vale señalar que el locutor estaba luchando contra el cáncer, lo que lo tuvo alejado de los micrófonos durante los dos últimos años.

Conmoción por muerte de Juan Antonio Rojas Morales

«El Cachirupi» tuvo una carrera de más de 40 años. La última vez que estuvo en medios fue en el matinal Nuestra Casa de Canal 9. Instancia en la que habló de su lucha contra el cáncer.

«Esperando y teniendo fe en Dios de que le vamos a ganar (al cáncer)», indicó.

Además, Juan Antonio Rojas Morales señaló en dicha oportunidad que el cariño de sus oyentes le daba «nuevas energías para seguir luchando con esta enfermedad».

Vale señalar que «El Cachirupi» tuvo diversos empleos tras terminar su enseñanza media antes de llegar al mundo de las comunicaciones. Durante la dictadura militar estuvo exiliado en Argentina y en su regreso a Chile en la década de los 80, inició su camino en la radio.

El comunicador ingresó como reportero a Radio Interamericana y después llego a Radio Caracol.

Posteriormente, tuvo pasos en Radio Bío Bío, Radio El Carbón y Radio Punto 7.

