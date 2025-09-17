Panelista de Canal 13 sufrió inesperada caída en plena emisión de programa y su reacción sorprendió a todos: «Me fui de hocico»

Estamos en la semana de Fiestas Patrias. Instancia en la que se llevan a cabos diversas celebraciones.

En este sentido, este martes 16 de septiembre, en el programa de Canal 13, «Hay que decirlo» se llevó a cabo un episodio especial, en el que una penalista protagonizó un inesperado y cómico momento.

Resulta que en el marco de esta fiesta, que prometía ser de celebración, se vivió un chascarro que desató múltiples risas.

En la emisión de «Hay que decirlo» Rodrigo Gallina lideró la clásica actividad de «Si se la sabe cante». Instancia, en la que los participantes debían correr para agarrar el micrófono y cantar.

En este sentido, en el intento de la panelista y psicóloga Alexandra Vidal por llegar primera se cayó.

Inesperado chascarro en «Hay que decirlo» de Canal 13

La especialista no alcanzó a llegar, se tropezó y terminó en el suelo.

Frente a esto, Pamela Díaz se mostró preocupada y le consultó si es que se encontraba bien.

En este sentido, Alexandra Vidal sorprendió con su respuesta. «Me fui de hocico, me fui de boca», indicó entre risas, lo que tranquilizó a sus compañeros.

Vale señalar que tras la caída, la psicóloga, se paró rápidamente y tenía una sonrisa que reflejaba que se lo tomó con humor.

Este chascarro se viralizó rápidamente a través de redes sociales y diversos cibernautas celebraron la reacción que tuvo la panelista del programa de Canal 13, quien se tomó la caída con humor y siguió celebrando.

Revive el momento acá:

