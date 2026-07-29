Fran Maira reaparece tras brutal golpiza e impacta a sus seguidores: «Voy a volver a comerme el mundo»

Durante esta semana se ha generado gran preocupación por Fran Maira. Esto debido a que Infama dio a conocer un relato anónimo, el cual indicaba que la cantante e influencer habría recibido una golpiza que la habría dejado en urgencias.

«Ella llegó diciendo que le habían pegado entre varios», fue parte de lo que se dio a conocer.

Y luego de horas de que se conoció la situación, en la tarde del martes, Fran Maira reapareció en redes sociales. En dicha oportunidad solamente se limitó a publicar una historia, en la cual se encontraba con un ramo de rosas y una tarjeta que decía: «Soy radiante, soy una diosa».

Además, hubo un detalle que llamó la atención. Resulta que tenía una férula en uno de sus dedos.

Y durante la jornada de este miércoles, Fran Maira reapareció nuevamente en redes sociales e incluso se pudieron ver las heridas que tiene.

Fran Maira realiza nueva transmisión en vivo

En la mañana de este miércoles, la joven realizó una transmisión en vivo en Instagram, en la que a simple vista se le pudieron ver diversas heridas.

Si bien el registro llamó la atención, Fran Maira tranquilizó a sus seguidores con sus palabras.

«Está todo bien, yo estoy bien. Soy una mujer luchona, las amo mucho y gracias por creer en mí y apoyarme a pesar de todo», expresó la joven.

«No puedo decir nada, lo siento», mencionó en inglés.

Además, en el mismo video, Fran Maira expresó: «Voy a volver a comerme el mundo; ustedes piensan que no, pero yo soy un ave fénix. Me pasó en las cenizas, pero de la nada saldré».

Y para finalizar indicó que «lo más importante es poder cantar tus experiencias propias porque estoy segura de que a más de una persona le ha pasado lo mismo y esa es la finalidad mía, como que la gente conecte con mi música porque es real».

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