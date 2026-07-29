Pablo Chill-E alza la voz y aclara rumor de redes sociales: involucra al Presidente José Antonio Kast

Pablo Chill-E alzó la voz en sus redes sociales y desmintió una información sobre él que está circulando en redes sociales.

Resulta que se había difundido que el cantante no iba a sacar más música durante el periodo que dure el Gobierno de José Antonio Kast. Algo que el mismo cantante aseguró que es falso.

La aclaración de Pablo Chill-E

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el artista urbano señaló: «Oye, tengan mucho cuidado con la desinformación y con todas las cosas que ven en internet. No todo es real».

«Han llegado muchos comentarios de que una página de extrema derecha publicó que yo no iba a sacar más música en estos cuatro años por el periodo de gobierno de Kast (…) Eso no es así. Yo ya lo he dicho varias veces en mi entrevista. Yo no puedo sacar música porque firmé un contrato que no me favorece. Y por eso no he sacado música», agregó Pablo Chill-E.

Además, el cantante indicó: «Para que no piensen que porque está de presidente un saco w… y yo no voy a sacar música».

«Yo no dejaría a mis fanáticos sin música solamente porque hay un gobierno que a mí no me parece», continuó Pablo Chill-E.

«Eso, un abrazo grande», indicó el cantante para finalizar.

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