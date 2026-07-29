Concursa por entradas dobles para Pulso Naranja en Gran Arena Monticello: Participa ACÁ

Este domingo 2 de agosto, desde las 16:00 horas, el festival Pulso Naranja llega hasta Gran Arena Monticello para hacer vibrar a los presentes. Y en RadioActiva queremos que disfrutes de esta jornada cargada de música chilena y, por eso, tenemos un concurso por entradas dobles para el esperado festival.

El evento reunirá sobre el mismo escenario a Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga, tres artistas destacados de la escena nacional, quienes prometen hacer cantar y bailar al público con sus grandes éxitos.

Vale señalar que Pulso Naranja forma parte de una gira que recorrerá distintas ciudades del país con el objetivo de acercar la música chilena a las comunidades, promoviendo espacios de encuentro y entretención para toda la familia.

Antes de su llegada a San Francisco de Mostazal, el festival ya tuvo exitosas presentaciones en Coquimbo y Antofagasta.

Participa por entradas para Pulso Naranja

Participar es muy simple. Solo debes completar el formulario disponible al final de esta nota con tus datos y listo ¡Ya estarás concursando!

No desaproveches esta gran oportunidad. Inscríbete para que tengas la posibilidad de disfrutar de una tarde de música en vivo con Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga. En una noche que promete hacer vibrar al Gran Arena Monticello.

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