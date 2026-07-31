Lolyta Fest sorprende tras sumar a Pablo Chill-E: revisa el line up completo, fecha del evento y cómo comprar entradas

En octubre se llevará a cabo la tan esperada primera versión de Lolyta Fest. Evento que reunirá a importantes artistas de Argentina, Puerto Rico y Chile. Y este jueves 30 de julio se realizó el lanzamiento oficial, donde se hizo un importante anuncio.

En dicha instancia, la organización anunció la incorporación de Pablo Chill-E, quien se suma al cartel que reunirá a destacados exponentes de la música urbana.

«En la primera edición de Lolyta Fest obvio que tenía que estar el mejor referente chileno y todos sabemos que es Pablito Chill-E», indicó Laura Prieto, animadora oficial del evento.

Con esta confirmación,el intérprete de temas como «My Blood» se integra a un line up que ya contemplaba la participación de grandes artistas como Darell, L-Gante, La Joaqui, The La Planta, Lauty Gram, DJ Rocka, Pablito Pesadilla y Ruiz Tagle.

Recordemos que el festival se realizará el próximo 11 de octubre en Arena Hipódromo Chile, en la comuna de Independencia. La jornada se extenderá entre las 14:00 y las 23:00 horas. La programación combinará música en vivo, experiencias para el público y diversas activaciones.

Se acerca la primer versión de Lolyta Fest

El evento reunirá sonidos como el reggaetón, la cumbia, el RKT y la guaracha, géneros que hoy dominan las plataformas digitales y los principales escenarios de Latinoamérica.

Además de los shows, Lolyta Fest ofrecerá zonas General y VIP, espacios gastronómicos, barras con coctelería y bebidas, puntos de hidratación, áreas de descanso, activaciones de marcas y experiencias inmersivas. También habrá opciones de Meet & Greet con algunos artistas, dependiendo del tipo de entrada.

El recinto contará con la infraestructura necesaria para recibir un evento masivo. El Arena Hipódromo Chile tiene gran capacidad, conectividad con el transporte público y disponibilidad de estacionamientos.

Las entradas para asistir a la primera edición de Lolyta Fest ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Bclever.

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