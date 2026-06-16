Confirman uno de los eventos más esperados de la primavera: Oktoberfest Munich Malloco 2026 ya tiene fecha

Recientemente, se confirmó la realización de la versión 2026 de Oktoberfest Munich Malloco. Evento que fusiona música, gastronomía, cultura y tradiciones alemanas en ambiente festivo y familiar.

El encuentro se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre. La invitación está pensada para familias, amigos y visitantes de diversas regiones que quieran vivir esta gran fiesta bávara de la primavera nacional.

Detalles de Oktoberfest Munich Malloco 2026

El evento cuenta cuenta con más de 20 años de trayectorias y se ha consolidado como una conocida celebración cultural del país.

La iniciativa que se inspira en tradicionales festividades de Baviera, Oktoberfest Munich Malloco busca entregar una experiencia que trasciende la cerveza, prestando gran atención en valores de comunidad, hospitalidad, música, gastronomía y celebración.

«Queremos que las personas vivan algo más que un evento. Queremos que, por unos días, entren en un pequeño rincón de Baviera donde las familias comparten, los amigos se reúnen, la música invita a celebrar y la tradición cobra vida», indican desde la organización.

El evento contará con la participación de cervecerías nacionales e internacionales. Además, una gran oferta gastronómica, juegos, concursos y espectáculos para distintas edades.

En tanto, la Carpa Munich de más de 800 metros cuadrados estará en el epicentro de la celebración. Inspirada en las típicas carpas del Oktoberfest de Baviera, ofrecerá una experiencia inmersiva, donde la gastronomía alemana, mesas compartidas, brindis colectivos y música tradicional serán protagonistas.

En tanto, la reconocida Zillertal Orchester será uno de los números más esperados, acercando a los presentes con las tradiciones musicales de la cultura bávara.

La identidad de este evento se vincula con Munich Malloco, uno de los restaurantes de tradición alemana más emblemáticos del país. En casi un siglo de trayectoria Munich se ha transformado en un punto de encuentro para generaciones. De este modo, se ha posicionado como un referente de hospitalidad y cultura gastronómica. Esencia que inspira a Oktoberfest Munich Malloco

Cómo comprar entradas

Las entradas se encuentran a través de Puntoticket. De este modo, hay entradas diarias, experiencias VIP y promociones.

Por otro lado, desde la organización dieron a conocer que todavía falta que se anuncien nuevas sorpresas.

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