Durante los últimos días, Álvaro Ballero ha dado mucho que hablar. Esto debido a su paso por el reality «¿Volverías con tu ex? 2» y también por uno recientes polémicos dichos, en los que indicó que después de que su exesposa, Ludmila Ksenofontova empezó a trabajar en el circo «dejó de ser mamá» .

Sin embargo, esto no es todo. Recientemente, sorprendió con inesperadas revelaciones sobre su vida sexual. Esto después de que una seguidora le consultó: «¿Qué te gusta en el sexo?».

La revelación de Álvaro Ballero

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el exparticipante de «Protagonistas de la fama» indicó: «Me gusta la previa (…) Me gusta ocupar la lengua, me gusta saborear, me gusta que no se duchen antes de, me gusta el aroma de mujer, me encanta eso, me gusta mucho explorar, ocupar mis manos, ocupar mi lengua».

Y posteriormente, el chico reality se siguió sincerando sobre su intimidad. «No tengo límites en el sexo, pero no me gustan los tríos, nunca he hecho, no me interesan, siento como que no alcanzo, con suerte para una, no para dos», indicó.

Además, Álvaro Ballero aseguró que no le gusta disfrazarse y tampoco los juegos de roles. Sin embargo, mencionó que si provocaría cuando las mujeres se visten de secretaria «pero tampoco me llama tanto la atención».

Posteriormente, indicó que gusta la lenceria. De hecho, indicó que las féminas que no usan colaless, le matan las pasiones. «Los que más me gustan son hilo dental», aseguró.

Esta publicación no pasó desapercibida y recibió múltiples comentarios, de los que gran parte fueron de sus seguidoras. «Jugado, bien ahí!»; «jajaj lo siento, yo amo a Ballero»; «Te amamos Alvaro»; «Jajajajajaaja te invito una previa»; «excelente por tu sinceridad», fueron solamente algunos de los mensajes que le dejaron a Álvaro Ballero.

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