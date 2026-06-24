¿Segunda oportunidad? Fran Maira desata rumores de posible regreso con polémica expareja: estas son las pistas

Recientemente, surgieron rumores de una posible reconciliación entre Fran Maira y su ex, el productor musical Nes. Esto después de que sus seguidores notaran algunas pistas en redes sociales.

Vale señalar que el quiebre entre ambos ocurrió hace meses y no estuvo exento de polémicas.

Resulta que en octubre del año pasado, los jóvenes tuvieron una discusión en el Hotel Mandarín Oriental ubicado en Vitacura. Situación que generó gran revuelo. De hechos, múltiples medios aseguraron que se habría desarrollado una fuerte pelea.

Incluso, se dio a conocer que el productor habría dañado la camioneta de Fran Maira que estaba estacionado en el hotel. De hecho, el joven fue detenido.

Sin embargo, posteriormente, la cantante recurrió a sus redes sociales para aclarar: «Estos días han sido difíciles. Quiero contarles que junto a Joaquín decidimos cerrar este capítulo en paz y con respeto. Quiero aclarar que no hubo violencia física ni amenazas por parte de ninguno de nosotros».

De este modo, se pensaba que la relación había terminado. Sin embargo, esto podría haber cambiado recientemente.

¿Qué pasa entre Fran Maira y Nes?

Los rumores comenzaron después de que el productor compartiera registros de su cumpleaños. Uno de estos era de una fotografía de una torta inspirada en la popular pareja de películas de miedo Chucky y Tiffany.

Y en esta misma historia, Fran Maira puso de eco tres emojis de caras sonrojadas. En tanto, Nes comentó un emoji de corazón y dos caras enamoradas.

Sin embargo, ninguno de los dos involucrados ha confirmado que se encuentren en una relación amorosa. De este modo, hasta el momento se trata solamente de especulaciones.

Vale señalar que esto ocurre en un complejo momento para Fran Maira. Esto después de que en febrero protagonizó una accidente, en el cual un motorista terminó en estado grave.

El caso está siendo investigado por la justicia. Además, el padre de la víctima confirmó hace algunos días solicitaron un millonario monto para todos los gastos que significa esta situación para su hijo.

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