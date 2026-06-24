«Es una persona que está obsesionada con mis genitales, con quién soy yo, con tratarme mal»: Responden a duros dichos de Paty Maldonado
Hace dos meses, Paty Maldonado lanzó unas duras declaraciones que significaron más de mil denuncias ante el CNTV.
Recientemente, la diputada Emilia Schneider respondió a unos duros dichos que hizo Pamela Díaz sobre ella.
Estas polémicas declaraciones se remontan a abril, cuando en el espacio «Tal Cual», la opinóloga expresó: «Un pelotudo, que es diputado, lo pillaron roncando. Es un diputado, no diputada, que quede claro».
Esto no pasó desapercibido. De hecho, significó más de 1.500 denuncia frente al Consejo Nacional de Televisión (CNTV).
Y a meses de estos dichos, Emilia Schneider alzó la voz.
La respuesta de Emilia Schneider
En el podcast Acorralados con Yoyi, la diputada señaló: «Yo lo único que puedo decir es que no tengo idea quién es Patricia Maldonado. Mi actitud frente a la situación ha sido que yo no le voy a responder».
«Yo no voy a entrar en su pelea, porque ella lo que quiere es titulares, fama y atención. Y yo, en verdad, no estoy para responderle a ella. Me parece que sus dichos hablan más de ella que de mí», continuó Emilia Schneider.
En este sentido, la parlamentaria indicó que Paty Maldonado tendría una obsesión con su identidad de género.
«Es una persona que está obsesionada con mis genitales, con quién soy yo, con tratarme mal. Fue de lo más denunciado en el CNTV ese mes, si no me equivoco», expresó.
«Entonces, yo me lo tomo como un respaldo de la gente que, aunque no esté de acuerdo conmigo, demuestra que hay cierta línea de respeto que hemos dibujado con los años y que todavía sigue ahí», añadió Emilia Schneider.
Además, la parlamentaria se refirió a declaraciones que Paty Maldonado contra otras mujeres trans.
«Porque lo que hizo con Trinidad Cerda también, y con otras chicas trans que han salido al debate público, en el fondo es buscar atención. Pero también es decir: ‘Ustedes no pertenecen acá’. Y yo no voy a caer en ese juego. Yo me gané el espacio para estar acá. A mí no me hizo famosa ninguna dictadura; a mí me eligió la gente democráticamente y yo estoy acá por eso», expresó.
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