«Me mira y dice: ‘Mira, el maricón de la tele'»: Figura de Canal 13 revela crudo incidente de discriminación

Recientemente, una popular figura de la TV se sinceró en el podcast Conversaciones que abrazan. Hablamos ni más ni menos que del rostro de Canal 13, Ignacio Gutiérrez, quien se sinceró sobre complejas situaciones que que enfrentó luego de asumir su homosexualidad.

El comunicador recordó algunos episodios de discriminación. Incluso, señaló que en una ocasión le dijeron que un animador no podía ser gay. Situación que lo llevó a realizar una demanda por Ley Zamudio que terminó ganando.

En este sentido, en conversación con Paula Assler, indicó: «Hay cosas que a uno no se le olvidan, que te marcan».

Ignacio Gutiérrez recuerda situación de discriminación

En esta oportunidad, el rostro de Canal 13 recordó una situación que vivió, en la que una mujer que no conocía se refirió en duros términos hacia el.

«Una señora mayor se me acerca, venía con su nieta. Me mira y dice: ‘Mira, el maricón de la tele'», reveló Nacho Gutiérrez

Frente a esto, la comunicadora la conductora del espacio le consultó: «¿Y qué te pasó a ti?».

«Es dolor, porque lo que estaba haciendo ella era una extensión de aquello por lo que yo estaba luchando. Nunca se me olvidó ni siquiera cómo andaba vestida, fíjate, y tampoco que la nieta le llamó la atención. Entonces se produjo una dinámica entre ellas que yo quisiera que no existiera más en las casas», contestó Ignacio Gutiérrez.

«Pero, a ella nunca le importó que estaba presente delante de ellas. Eso le debe haber pasado y le sigue pasando a miles y millones de personas y quiero que sea menos. Te lo cuento porque yo tengo más herramientas emocionales y fue muy difícil; imagínate a los que tienen menos», añadió el comunicador.

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