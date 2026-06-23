Influencer chileno es viral en redes tras vivir momento de furia en España: «Conchetu… usen desodorante, hediondos cu…»

Recientemente, un popular streamer nacional se hizo viral por protagonizar una inesperada situación durante un viaje que está realizando por Europa.

Se trata de Tarek, quien compartió un duro descargo mientras caminaba por España. En concreto, el joven se quejó tras sentir fuerte «olor a ala».

El descargo de stramer chileno en España

En los últimos días se viralizó un video en redes, en el cual el joven se veía molesto reclamando por el olor de gente en España.

Tarek no escondió su molestia y se descargó con todo. «Conchetu… usen desodorante, hediondos cu…», indicó.

Sin embargo, esto no es todo. El joven continuó con su queja. «¿Por qué son todos tan hediondos en esta huea? Me tienen estresado. ¿Es ilegal el desodorante?», lanzó.

Posteriormente, añadió «Debe haber una explicación, es demasiado». Además, para rematar, indicó: «Hay más olor a ala que a playa».

Este registro se viralizó rápidamente en redes sociales. De hecho la cuenta de Instagram @massinski compartió un clip de este video y generó múltiples reacciones.

«Date una vuelta por el metro de París»; «Eso es Barceloneta, probablemente no veas un catalán. Barcelona es una ciudad multicultural, cosmopolita. Es más hoy en día lo que más encontrarás son argentinos. Así que con respecto al olor puede ser alguien de cualquier país»; «España= olor a ala»; «Ahora ya saben porque en sudamerica hay mucho más cáncer de mama que en europa… aluminio»; «Confirmo, y yo fui en invierno, no me quiero ni imaginar en verano»; «Existe una regulación de desodorante, creo que en Sudamérica no olemos a aleta pero nos exponemos más a químicos», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió el post.

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