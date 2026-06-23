Figura chilena del internet confirma debut con chica trans: «Era algo que nunca pensé hacer, pero después de conocer…»
"Me hizo sentir muy cómodo durante toda la grabación y eso se nota en el resultado final", aseguró el youtuber.
Recientemente, Nicolás Liñán, conocido en el mundo del internet como Vardoc sorprendió con una nueva colaboración relacionada con su nueva faceta como creadora de contenido para adultos.
Vale señalar que el joven se hizo conocido en el mundo del internet por compartir videos en YouTube jugando videojuegos. Sin embargo, desde hace un tiempo que se sumó a la tendencia del contenido erótico.
La nueva colaboración de Vardoc
El creador de contenido nacional sorprendió con su primera colaboración con una trans argentina.
«Era algo que nunca pensé hacer, pero después de conocer a Antonella cualquier duda desapareció. Su profesionalismo, la confianza que transmite y la forma en que trabaja hicieron que todo fluyera de manera muy natural», indicó Vardoc.
Además, la sinopsis oficial de este video indica: «La historia mezcla humor, picardía y una cuota de sorpresa. Todo comienza cuando un repartidor llega a entregar un pedido, pero al momento de cobrar surge un inconveniente inesperado. Lo que parecía una visita rutinaria termina tomando un rumbo completamente distinto y acaba de la mejor manera posible… con propina incluida».
«Quiero agradecer especialmente a Antonella por haber aceptado participar en esta producción junto a todo mi equipo. Me hizo sentir muy cómodo durante toda la grabación y eso se nota en el resultado final», aseguró Vardoc, según consignó ADN.
Vale señalar que el youtuber compartió un extracto del video para promocionar esta nueva colaboración. En este sentido, como era de esperar recibió múltiples comentarios.
«Xoda, dile algo wn»; «Noooo, dónde te sentaste Vardoc»; «Vardoc por la chu…»; «Ponle más carisma a la actuación por último»; «De grande quiero ser como él»; «La propina te la van a dar a ti vardoc»; «Hijo de vardoc: buscaré que hacía mi papá de joven, mi papá;», fueron algunos de los comentarios que recibió el creador de contenido.
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