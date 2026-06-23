Fantasilandia vivirá sus últimas vacaciones de invierno en Santiago Centro y lanza promoción: revisa quiénes pueden comprar entradas a $10.990

Cada vez falta menos para que Fantasilandia deje Santiago Centro. De hecho, el tradicional parque de diversiones vivirá su últimas vacaciones de invierno en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Y para la suerte de los fanáticos de estos juegos extremos, habrá promociones para disfrutar en estas vacaciones.

Vale señalar que desde la administración ya confirmaron que el recinto cerrará sus puertas de manera definitiva en el verano de 2027. Posteriormente, Fantasilandia comenzará un nuevo ciclo en San Bernardo.

No obstante, se desarrollará un proceso de desmontaje, traslado y reinstalación que se espera que se extienda por meses.

Es importante considerar que el nuevo recinto contará con 65 atracciones en dos sectores: el temático y el acuático.

Debido a esto, Fantasilandia tendrá que dejar en pausa sus operaciones por gran parte del próximo año mientras se lleva a cabo este proceso.

Las promociones de Fantasilandia para vacaciones de invierno

Vale señalar que existe una gran promoción para disfrutar de estas últimas vacaciones de invierno del parque de diversiones en Santiago.

Este está orientado a un rango etario específico. Resulta que para las personas mayores de 40 años pueden comprar entradas para Fantasilandia por solamente $10.990.

El descuento está relacionado con la nostalgia, ya que diversas generaciones crecieron y vivieron diversas experiencias en este clásico recinto.

Por otro lado, hay otras promociones disponibles en la página web de Fantasilandia. Estas consisten en packs familiares y de amigos.

Asimismo, es importante señalar que durante estas vacaciones de invierno, el parque de diversiones está abriendo de lunes a domingo y no solamente sábado y domingos. Esto inició el viernes 19 de junio y se extenderá hasta el 5 de julio.

También te podría interesar leer en RadioActiva: ¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda revela cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google