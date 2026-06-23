Restricción vehicular en la Región Metropolitana 2026: estos vehículos no pueden circular este miércoles 24 de junio

¡Ojo RadioActivos! Desde el mes pasado que está en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Esta medida tiene el objetivo de cuidar la calidad del aire, por lo que diversos vehículos no pueden circular durante días determinados.

Es importante mencionar que esta iniciativa se aplica en meses de otoño e invierno que es cuando más se acumula contaminación. Además, la medida se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

La restricción vehicular rige en la totalidad de la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de San Bernardo y Puente Alto. En tanto, el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas, de lunes a viernes excepto festivos.

La restricción vehicular de este miércoles 24 de junio

Los vehículos con restricción vehicular durante este miércoles 24 de junio, son aquellos que tienen patentes que finalizan en los siguientes números:

Automóviles catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre del 2011: 2 o 3.

Automóviles no catalíticos que no cuentan con sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Motocicletas de antes del 2002: 4, 5, 6 o 7.

Motocicletas que fueron inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 2 o 3.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Transporte de carga que cuentan con sello verde: 4, 5, 6 o 7.

Cabe destacar que se podrían agregar más números a la restricción vehicular de este miércoles, si es que se decreta preemergencia, o emergencia ambiental.

Por otro lado, aquellos vehículos sin sello verde no pueden transitar dentro del anillo de Américo Vespucio, independiente el último número de su patente.

Además, se recomienda que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular en Santiago. De este modo, cuidan la calidad del aire y también evitan ser multados.

Las sanciones por incumplir la normativa van desde 1 a 1.5 UTM. Esto se traduce en cerca de $70 mil a $90 mil.

Las personas que quieran conocer más detalles con respecto a la restricción vehicular pueden revisar la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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