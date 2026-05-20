Jordi Castell revela el nombre del animador chileno con el que no volvería a trabajar: «Yo tengo valores»

Recientemente, Jordi Castell recurrió a sus redes sociales para hablar de Julián Elfenbein y el motivo de por qué no volvería trabajar con él.

«Yo acá, de nuevo dando la cara, siendo frontal y lo más claro posible, porque esta vez quiero hablar de Julián Elfenbein», partió señalando en un video que subió a TikTok.

En este sentido, reconoció: «Es cierto que fuimos compañeros de trabajo dos veces y tengo puras buenas palabras para hablar de esos momentos: generoso, empático… Ha pasado el tiempo y nos vemos envueltos en un lío mediático en el que yo quiero aclarar acá, altiro».

Jordi Castell revela por qué no volvería a trabajar con Julián

En este sentido, el fotógrafo recordó que hace un tiempo lo invitaron a un podcats. Instancia, en la que tras ser consultado reveló que no volvería a trabajar con Julián Elfenbein.

Y ahora explicó: «La razón es bien sencilla. Esto no es una postura política, no es una bandera de lucha. Es algo mucho más sencillo: yo tengo valores, no quiero involucrar a gente inocente, no quiero ser cómplice de cosas con las que no tengo nada que ver con mis raíces».

«Y así como no podría volver a compartir un estudio ni un formato laboral, no podría volver a sentarme en una mesa con alguien que justifica y promueve el terrorismo israelí», añadió Jordi Castell.

En este sentido, señaló: «No se trata de sumarme a puntos ideológicos, como lo han hecho en todo el mundo todos los países. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es mucho más sencillo y más fácil: mi segundo apellido es Abusleme, descendiente directo de palestinos».

«Ahora, si va a haber gente en los programas de farándula o de televisión para justificar su desprolijidad, estar juntándonos en un lío mediático, yo, la verdad, no me puedo hacer cargo de eso», añadió Jordi Castell.

Asimismo, indicó: «Como tampoco, como comprenderás, que puedo estar dándole explicaciones, a todos los animadores que se ofuzcan o sienten identificados con lo que yo estoy contando en el programa donde soy panelista, donde no doy ningún nombre. Pero allá ellos con la necesidad que tienen de estar opinando por todo, o se tienen que estar sintiendo aludidos por todo, para que salgan mejor evaluados en las encuestas».

«Hagamos el análisis más simple: si saltó tan lejos el maní, y hubo gente que se puso el poncho, lo siento, pero ese muerto no lo cargo yo», concluyó Jordi Castell.

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