Marité Matus alza la voz tras filtración de Camilo Huerta sobre la supuesta pensión que recibe de Vidal: «Le faltan palos para el puente»

Recientemente, Marité Matus recurrió a sus redes sociales después de que Camilo Huerta mencionara el supuesto monto que ella recibiría de pensión por parte de Arturo Vidal.

Resulta que en el capítulo de «Vecinos al Límite» que se emitió durante la noche de este martes, el exchico Yingo indicó que su ex recibiría $90 millones por parte del colocolino.

Esto no pasó desapercibido para Marité Matus quien a través de su cuenta de Instagram se desahogó y negó esta revelación.

Marité Matus desmiente a Camilo Huerta

A través de sus historias de Instagram, la empresaria inmobiliaria señaló: «Quiero desmentir categóricamente la mentira que dijo el ‘personaje del momento’ en el reality».

«Esa información es completamente falsa. Y él lo sabe perfectamente», añadió con respecto a la declaración de Camilo Huerta.

Además, Marité Matus indicó: «Invito a cualquier periodista o persona que quiera hablar del tema a investigar en el Tribunal de Familia donde está estipulada la pensión real».

«La verdad está ahí, no en los inventos desesperados de alguien que necesita figurar hablando de otros», añadió.

En este sentido, Marité aseguró que lo grave es la «intención detrás de todo esto«.

«En un país como Chile, donde existen delitos, delincuencia y secuestros, inventar públicamente cifras de dinero sobre una mujer y sus hijos, no es un juego, no es ‘televisión’ y no es espectáculo. Es irresponsable, peligroso y absolutamente malintencionado», mencionó.

Asimismo, Marité Matus que con esto «ya sobrepasó todos los límites».

«Siempre he sabido que a este personaje le faltan palos para el puente, pero sinceramente hoy creo que el problema es mucho más grave. Porque llegar al nivel de inventar algo así demuestra una irresponsabilidad enorme y una clara intención de perjudicarme», indicó sobre Camilo Huerta.

«Pero también entiendo que estoy hablando de una persona básica y profundamente mala», añadió.

«Esta es mi única verdad y no necesita inventar ni exagerar nada para defenderme. La verdad siempre termina saliendo a la luz», finalizó Marité Matus.

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