Confirman que Tiro de Gracia se presenta gratis en Santiago: cuándo es y dónde

Durante la próxima semana, la icónica banda de hip hop chileno, Tiro de Gracia se presentará de manera gratuita en Santiago.

En concreto, el próximo jueves 28 de mayo, Patio Bellavista abrirá su Plaza Mayor para recibir a la popular agrupación.

El show iniciará a las 21:00 horas y está pensado como un after office en el corazón de barrio bellavista. De este modo, se posiciona como gran panorama para descomprimir la semana laboral para disfrutar de buena música en un icónico lugar de Santiago.

Tiro de Gracia se presentará gratis en Patio Bellavista

De este modo, durante el próximo jueves, la gente puede llegar a Plaza Mayor de Patio Bellavista para disfrutar de grandes clásicos como «El juego verdadero», «Melaza» y «Viaje sin rumbo».

Recordemos que Tiro de Gracia se fundó en la década de los 90 y tuvo gran éxito a nivel latinoamericano. Incluso, jugó un importante papel en el desarrollo del movimiento del hip hop en Chile.

Vale señalar que Patio Bellavista, ubicado bohemio barrio bellavista se ha posicionado como un lugar de encuentro para la cultura, gastronomía y entretenimiento. Existe una gran cantidad de actividades abiertas al públicos.

En este sentido, el show de Tiro de Gracia que se desarrollará este jueves tiene el fin de contribuir en la etapa que vive Barrio Bellavista, en la que busca reactivar su propuesta cultural con experiencia en vivo. Vale señalar que esto coincide con la celebración de sus 20 años como uno de los principales polos turísticos y culturales de la capital.

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