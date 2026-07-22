Los Auténticos Decadentes, Los Jaivas y Joe Vasconcellos lideran nueva versión de Santiago Rocks: fecha del evento y cómo comprar entradas

El próximo domingo 13 de diciembre de 2026 se realizará una nueva edición de Santiago Rocks, festival que tendrá lugar en el Hipódromo Chile y que reunirá a destacados exponentes del rock, el ska, el pop y la música latinoamericana

El evento cuenta con un gran line up, que reúne a artistas de distintas generaciones y países que han marcado la historia de la música en español. Dentro de ellos se encuentran Los Auténticos Decadentes, Los Jaivas y más.

El line up de Santiago Rocks

Dentro de los confirmados se encuentran Los Auténticos Decadentes, banda argentina con más de 35 años de trayectoria y reconocida por éxitos como «La Guitarra», «Loco (Tu Forma de Ser)» y «Corazón».

Además, Santiago Rocks también contará con GYT (Guyot / Toth), proyecto integrado por Pablo Guyot y Alfredo Toth, exintegrantes de GIT. La agrupación interpretará recordados clásicos de los años 80, entre ellos «La Calle es su Lugar» y «Siempre Fuiste Mi Amor».

En tanto, en representación de Chile estarán Los Jaivas y Joe Vasconcellos. La icónica banda chilena con más de seis décadas de trayectoria llegará con su propuesta que fusiona el rock con raíces folclóricas. Dentro de sus obras más esperadas se encuentran «Alturas de Macchu Picchu» y «Todos Juntos».

Mientras que Joe llegará con su característica fusión de rock con ritmos latinoamericanos y brasileros. «Huellas» y «Mágico» prometen hacer bailar a miles de personas.

El cartel de Santiago Rocks también incluye el regreso de Illya Kuryaki and the Valderramas. El dúo argentino compuesto por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur llevará al escenario su particular combinación de funk, rock, hip-hop y soul.

A ellos se suma 2 Minutos, una de las bandas referentes del punk rock sudamericano, que llegará desde Valentín Alsina.

La parrilla se completa con Vilma Palma e Vampiros, reyes del pop-rock fiestero de los años 90.

Venta de entradas

El jueves 23 de julio, entre las 11:00 y las 13:00 horas, se desarrollará la preventa exclusiva de Santiago Rocks, la que estará disponible únicamente para quienes se registren previamente en santiagorocks.cl.

Y la venta general está programada para el mismo jueves a las 13:00 horas. Vale señalar que ambas modalidades serán a través de PuntoTicket.

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