10 Abr, 2026. 17:06 hrs
Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton revela cuándo volverían las precipitaciones y lanza advertencia
En la tarde de este viernes 10 de abril, el hombre del tiempo de mega entregó el pronóstico y adelantó cuándo se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana. Además, hizo un importante aviso.
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