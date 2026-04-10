10 Abr, 2026. 17:06 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Jaime Leyton revela cuándo volverían las precipitaciones y lanza advertencia

En la tarde de este viernes 10 de abril, el hombre del tiempo de mega entregó el pronóstico y adelantó cuándo se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana. Además, hizo un importante aviso.

Por Iván López

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