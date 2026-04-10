Le llueven las críticas: conocido youtuber es acusado de provocar impactante homicidio

Un famoso youtuber está recibiendo una ola de críticas tras una impactante situación.

En redes sociales, lo están acusando de ser complice de un homicidio de quien fue su guía turístico en un sector.

Es conocido por hacer vlogs recorriendo los barrios más peligrosos de los países. Ha visitado Argentina, Uruguay, Chile y más. Esta vez, visitó las favelas de Brasil.

Su guía turística le había dicho que no quería mostrar su rostro en el vlog, ya que podría recibir amenazas de muerte al revelar los sectores y personas dentro del narcotráfico.

Ahora, en redes sociales, han salido diversos usuarios mencionando que el guía se encuentra desaparecido y posiblemente fallecido.

Quién es el youtuber acusado

Se trata de ‘Zazza El Italiano’, el conocido youtuber que documenta barrios peligrosos alrededor del mundo. Ha venido dos veces a Chile, grabando por Estación Central y Plaza de Armas.

En ese sentido, el youtuber estuvo por distintas zonas de Brasil acompañado de un guía local, quien le permitió acceder a las favelas, pero advirtiéndole que algunos sectores no podían grabarse.

Sin embargo, Zazza hizo caso omiso y registró con cámaras escondidas las imágenes de todas formas.

Con ello, el guía ya había denunciado amenazas antes de la publicación del video.

Fue así como, tras su desaparición, Zazza eliminó el video mientras que en redes sociales lo acusan de ser cómplice del posible asesinato de quien fue su guía en Brasil.

Esto fue lo que dijo Zazza

Al terminar su viaje y volver a Europa, el youtuber contó en una entrevista que recibió una llamada del guía. El tipo, entre lágrimas, le rogó que no subiera el contenido, ya que los habitantes de la favela habían descubierto las grabaciones.

Fue ahí que el guía le reveló haber sido amenazado de muerte:

“Me contacta llorando y me dice ‘han visto que estabas grabando, saben mi nombre y el de mi hermana, y que si sale el video me matan a mí y a mi hermana’”, dijo Zazza.

Aún así el creador publicó el video, incluyendo el rostro del guía sin censura.

La razón tras su decisión era para protegerlo, y que en caso de que ocurra algo, las autoridades tendrían información para investigar.

Qué se sabe del guía

Pasaron los días y diferentes reportes en redes sociales especulan que el guía se encuentra desaparecido, lo que ha generado una fuerte ola de críticas contra Zazza.

Lo que más se comenta, es que acusan al youtuber de la irresponsabilidad y de ser cómplice de un posible asesinato.

Sin embargo, el equipo de Zazza desmintió estas versiones, diciendo que no existe evidencia que respalde tales acusaciones.

“Las afirmaciones son completamente falsas. Se trata de un bulo sin ningún tipo de base factual”, afirmaron.

A pesar de que el video se subió, ahora no se encuentra disponible.

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